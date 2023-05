Moderate perdite a Tokyo. Bene Mitsubishi, debole Nintendo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in attesa dei dati chiave sull'inflazione negli Stati Uniti. Le borse cinesi sono in rosso per la seconda sessione consecutiva dopo i dati deludenti sul commercio estero.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,37%, mentre, al contrario, resta piatto. Scende, che mostra un -1,34%. Leggermente negativo(-0,62%); con analoga direzione, in rosso(-0,8%). Consolida i livelli della vigilia(-0,04%); come pure, sulla parità(-0,18%).Tra i, risulta debole il colosso giapponese dei giochi, dopo che la società ha riportato un calo sia degli utili che delle entrate per il suo anno finanziario terminato a marzo. Sale invece il conglomerato giapponese, che ha registrato un utile netto record di 1,18 trilioni di yen per il suo anno finanziario terminato a marzo, la prima volta che l'utile netto ha superato la soglia dei mille miliardi.Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 9 maggio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,17%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,07%.Il rendimento dell'scambia 0,42%, mentre il rendimento per ilè pari 2,74%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: Partite correnti (atteso 2.947,3 Mld ¥; preced. 2.197 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 0,7%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,5%; preced. -2,5%).