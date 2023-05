Angelini Pharma investe 505,5 milioni di dollari in JCR per terapie epilessia

(Teleborsa) -, parte del gruppo italiano multi-business Angelini Industries, ehanno stipulato una livello internazionale per lo sviluppo di nuove terapie biologiche per il trattamento dell'epilessia, capaci di penetrare la barriera emato-encefalica.Secondo i termini dell'accordo,il rimborso delle spese sostenute per la ricerca, un pagamento anticipato e avrà diritto a ricevere ulteriori milestone di sviluppo e commerciali, oltre a royalties graduali sulle vendite nette post-approvazione.Dopo la fase di sviluppo preclinico,per candidare i farmaci terapeutici identificati nell'ambito della collaborazione, per lo sviluppo clinico e la commercializzazione al di fuori del Giappone."Grazie a questa collaborazione strategica con JCR, un'azienda con grandi competenze biotecnologiche, uniremo i nostri rispettivi punti di forza per esplorare l'uso dei biologici in questo segmento e per accelerare lo sviluppo di ulteriori opzioni terapeutiche di cui le persone con epilessia hanno bisogno", ha dichiarato, amministratore delegato di Angelini Pharma.