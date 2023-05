Mercati asiatici positivi, il balzo di Sony spinge Tokyo

Tokyo

(Teleborsa) -, seguendo l'ottima seduta di Wall Street per l'ottimismo sul fatto che il tetto del debito degli Stati Uniti sarà alzato. Ad aiutare il sentiment è anche un calo più grande del previsto del massiccioSul listino di Tokyo, dopo che l'azienda ha dichiarato che sta valutando la possibilità di. Il conglomerato ha affermato che la mossa potrebbe avvenire nei prossimi tre anni e che distribuirà le azioni della nuova società come dividendo.Tra i temi osservati dagli investitori ci sono le, che discuteranno anche di Cina e Russia. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che parlerà con il presidente cinese Xi Jinping, ma non ha detto quando.Seduta in rialzo per, con il, che avanza dell'1,62%, proseguendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità. Avanza dello 0,14% la borsa diLeggermente positivo(+0,47%); con analoga direzione, positivo(+0,78%). In frazionale progresso(+0,43%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per(+0,45%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,15%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 17 maggio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,15%.Il rendimento dell'è pari 0,39%, mentre il rendimento delscambia 2,73%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Bilancia commerciale (atteso -613,8 Mld ¥; preced. -754,5 Mld ¥)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,2%)05:30: Indice servizi, mensile (preced. 0,7%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. -4,5%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 49,5 punti).