Borse europee caute. Focus su debito USA

(Teleborsa) - Si muovono con debolezza i principali listini europei con gli occhi degli investitori rivolti al nuovo incontro tra il presidente americano Joe Biden e lo Speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy, oggi alla Casa Bianca, per cercare di raggiungere un accordo che scongiuri il, il prossimo 1° giugno.Nel frattempo, restano le, dopo che il governo di Pechino ha deciso di mettere al bando i prodotti fabbricati dal colosso americano dei chip Micron Technology. Tuttavia, in occasione della riunione del G7 di Hiroshima, in Giappone, il presidente americano Biden ha detto di credere in un "miglioramento dei rapporti con la Cina" e in un "disgelo molto a breve" con Pechino.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,082. L'è sostanzialmente stabile su 1.977,2 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,31%.Invariato lo, che si posiziona a +183 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,26%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,31%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,35%. A Milano, si muove sotto la parità il, sotto il peso oggi dello stacco del dividendo per ben 61 società quotate, per un totale di oltre 16 miliardi di euro ed un impatto sulla performance del principale indice stimato all'1,27%. Nella giornata di oggi sono ben 19 delle 40 blue chips del FTSE MIB protagoniste.di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,69%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,05%.Senza slancio, che negozia con un +1,9%.Calo deciso per, che segna un +1,9%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,30%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,73%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,58%.del FTSE MidCap,(+3,64%),(+3,15%),(+2,55%) e(+2,44%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,34%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,53%.Tentenna, che cede l'1,03%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,88%.