Piazza Affari, i dividendi di oggi 22 maggio 2023

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 22 maggio in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0000062072Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,16 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0004827447Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,16 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0003828271Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,6 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0000072618Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0901 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: NL0013995087Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,22 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0003127930Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,15 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0001469383Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,11 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0000784196Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,28 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0003865570Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,057 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0003865588Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,057 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0003127898Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0000066123Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,12 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0004552367Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2172 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0005252728Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,28 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0003132476Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,22 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0004810054Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,37 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0001078911Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0001077780Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0004931496Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0001157020Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0001206769Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,33 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0001233417Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0904 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0004724107Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0001347308Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,45 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0003856405Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,14 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0001413837Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,039 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0001472171Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,03 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0001454435Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,18 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0005282865Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0004053440Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0004056880Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,29 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0003115950Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,48 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0003188064Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,4 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: LU0156801721Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,34 USDData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0003261697Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,3 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0003428445Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,38 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0000433307Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,19 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0001031084Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0003492391Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,1 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0004356751Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,13 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0004965148Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,12 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0004712375Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,28 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0004764699Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,65 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0004967292Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,12 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0004998065Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,22 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0000072170Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,49 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0005090300Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3467 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0005162406Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,25 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0005215329Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0005211237Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,317 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0005187460Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,04 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0005275778Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,14 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0005312027Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0005359192Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1801 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: CH1118852594Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,015 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0005446700Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,47 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0005453748Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,05 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: NL0015000N33Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,13 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0005465619Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,25 EURData di pagamento: 24/05/2023ISIN: IT0005186371Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,12 EURData di pagamento: 24/05/2023