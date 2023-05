Positiva Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo pere per le altre principali borse asiatiche con gli occhi degli investitori rivolti al nuovo incontro tra il presidente americano Joe Biden e lo Speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy, oggi alla Casa Bianca, per cercare di raggiungere un accordo che scongiuri ilNel frattempo, restano le, dopo che il governo di Pechino ha deciso di mettere. Tuttavia, in occasione della riunione del G7 di Hiroshima, in Giappone, il presidente americano Biden ha detto di credere in un "miglioramento dei rapporti con la Cina" e in un "disgelo molto a breve" con Pechino.In generale, in Asia il sentiment è sostenuto dall’annuncio dellaloan prime rate (LPR), per il nono mese consecutivo.L'indice giapponeseha chiuso con un +0,75%, proseguendo la serie positiva iniziata l'11 di questo mese, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza(+0,18%), che si posiziona in prossimità dei livelli precedenti.In rialzo(+1,35%); sulla stessa tendenza, sale(+0,79%).Poco sopra la parità(+0,32%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,22%.Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,15%. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,16%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'tratta 0,39%, mentre il rendimento delè pari 2,71%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 0,7%; preced. -4,5%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 49,5 punti).