Tokyo sui massimi in 33 anni dopo l'accordo sul tetto del debito USA

(Teleborsa) - La, grazie all'accordo provvisorio tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il leader repubblicano Kevin McCarthy per, eliminando una fonte di incertezza per i mercati. Dopo settimane di negoziati, sabato è stato trovato un accordo per evitare un default economicamente destabilizzante e sospendere il tetto del debito di 31,4 trilioni di dollari fino al 2025. Ciò ha migliorato il sentiment degli investitori, con ilche è, salvo poi diminuire i guadagni nel corso della seduta.hannorispetto alle altre piazze asiatiche, a causa delle persistenti preoccupazioni per unnel paese. Dati ufficiali diffusi sabato hanno mostrato che i profitti delle aziende industriali cinesi sono diminuiti del 20,6% nel periodo gennaio-aprile, rispetto all'anno precedente, poiché le aziende hanno continuato a lottare con le pressioni sui margini e la debolezza della domanda.Il gigante della consegna di cibonella seduta odierna,nel primo trimestre. Durante i primi tre mesi del 2023, i ricavi sono aumentati del 26,7% a 58,6 miliardi di RMB, mentre il profitto per il periodo è stato di 3,4 miliardi di RMB.mostra un buon guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,97%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso, mentre, al contrario,perde lo 0,94%.guadagna lo 0,22%.In rosso(-0,91%); chiuso per festività. In rialzo(+0,79%); con analoga direzione, sale(+0,91%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,09%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,17%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,16%.Il rendimento dell'scambia 0,44%, mentre il rendimento per ilè pari 2,72%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,8%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 1,5%; preced. 1,1%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,8%; preced. 7,2%)02:30: PMI manifatturiero (atteso 50,8 punti; preced. 49,5 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,3 punti; preced. 49,5 punti).