Borse asiatiche positive su accordo USA su tetto debito

Tokyo

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - In aumento la Borsa di, insieme alle altre piazze asiatiche, sostenute dall'accordo raggiunto tra Casa Bianca e parlamento statunitense sul tetto al debito federale. L’accordo, il cui testo passa ora al Senato, deve essere approvato prima del prossimo 5 giugno, per evitare che gli USA entrino in default.L'indice giapponese mostra sulun rialzo dello 0,85%; sulla stessa linea,guadagna l'1,03% rispetto alla seduta precedente.Positivo(+1,11%); sui livelli della vigilia(-0,2%).Consolida i livelli della vigilia(+0,12%); leggermente positivo(+0,29%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,18%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 31 maggio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,05%.Il rendimento per l'è pari 0,42%, mentre il rendimento deltratta 2,71%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 50,8 punti; preced. 49,5 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,3 punti; preced. 49,5 punti).