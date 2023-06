Wall Street cauta. Occhi sulla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 33.507 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.273 punti, sui livelli della vigilia. Poco sotto la parità il(-0,28%); pressoché invariato l'(-0,11%).Il focus degli investitori si concentra sulle banche centrali, dopo che la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha sottolineato che non ci sono segnali chiari che l'inflazione abbia raggiunto il picco. Sul fronte Fed, invece, i dati macroeconomici deboli sui servizi, pubblicati negli USA, portano a scommettere su una pausa del ciclo rialzista dei tassi americani. Intanto, in Australia la banca centrale ha sorpreso il mercato alzando i tassi di 25 punti base e segnalando nuovi rialzi in futuro.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,15%),(+0,72%) e(+0,67%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,08%),(-0,82%) e(-0,56%).del Dow Jones,(+3,90%),(+2,77%),(+1,91%) e(+1,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,85%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,51%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,90%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,45%.Tra i(+6,69%),(+3,90%),(+3,89%) e(+3,33%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,26%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,24%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,20%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,20%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Bilancia commerciale (atteso -63,3 Mld $; preced. -64,2 Mld $)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,49 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 238K unità; preced. 232K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,2%; preced. 0%).