Borse europee sui livelli precedenti, bene Madrid con Inditex

(Teleborsa) -. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Gli investitori restano in attesa della, cercando conferme anche dai dati macroeconomici per verificare le attese riguardo ai segnali di rallentamento della crescita economica. Spicca la performance positiva della, dopo la forte performance trimestrale comunicata da, società proprietaria di Zara.Il sentiment è colpito anche dai arrivati da oriente : inla dinamica tendenziale del commercio estero è stata negativa nel mese di maggio: -7,5% a/a per l'export, con debolezza diffusa a tutte le aree, e -4,5% a/a per l'import, con contrazione soprattutto da Giappone e Stati Uniti.Sul fronte macroeconomico europeo, la è aumentata leggermente meno del previsto ad aprile, mentre le segnano una crescita congiunturale modesta nello stesso mese.Intanto, l' ha rivisto al rialzo le previsioni sullaper quest'anno, portandole a 1,2% dallo 0,6% ipotizzato in marzo, e confermando quelle per l'anno prossimo a 1%.Dalla BCE, ha affermato che "data l'attuale carenza di lavoratori, ci si potrebbe aspettare che la trasmissione della politica monetaria sia più debole del solito", mentre ha detto che "un'unione bancaria incompleta è una vulnerabilità chiave per il settore bancario dell'UE".L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,56%. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,88%.Invariato lo, che si posiziona a +172 punti base, con ilche si attesta al 4,17%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.055 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 29.162 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Guadagni frazionali per il(+0,2%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,27%).Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo del 3,55%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,22%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,45%. Guadagno moderato per, che termina un con un +1,26%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -3,10%.scende del 2,15%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,28%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+5,22%, dopo l'avvio della copertura del titolo dal broker Stifel con raccomandazione Buy e prezzo obiettivo di 3,10 euro),(+3,68%),(+3,40%) e(+2,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che termina la seduta con -2,45%. Calo deciso per, che segna un -2,17%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,74%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,62%.