Borse prudenti. L'Eurozona entra in recessione tecnica

(Teleborsa) -, che corre grazie alla buona performance del settore bancario. Più cauto il resto d'Europa in vista degli appuntamenti delle banche centrali la prossima settimana. Martedì e mercoledì, si riunirà il Fomc, il braccio operativo della Federal Reserve, per prendere decisioni di politica monetaria e subito dopo, giovedì, il consiglio direttivo della BCE.Intanto l'Eurostat ha rilevato che l'Eurozona è entrata in recessione tecnica nel primo trimestre 2023, a seguito di una contrazione dello 0,1% registrata per due trimestri consecutivi.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,073. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,47%.Sulla parità lo, che rimane a quota +171 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,18%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,22%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,29%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 27.304 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,85%.di Milano, troviamo(+2,29%),(+1,97%),(+1,90%) e(+1,82%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,54%.di Milano,(+3,75%),(+3,07%),(+1,69%) e(+1,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,42%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,85%.avanza dell'1,70%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,19%.