PMI, 22 imprese nella terza ELITE Lounge del 2023 di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo

Euronext

(Teleborsa) - Sonoleselezionate per la, organizzata dain collaborazione con ELITE, l'ecosistema diche aiuta le PMI a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici.Le PMI provengono da tutta Italia, ed appartengono adell'economia nazionale tra cui. Con la partecipazione al programma le aziende coinvolte avranno la possibilità di accedere a servizi di supporto alla crescita e a una rete di professionisti e investitori istituzionali per agevolare il loro accesso al mercato dei capitali.Indalla prima Lounge, Intesa Sanpaolo ha affiancatoprovenienti da tutta Italia e operanti in ogni settore, favorendone la competitività sui mercati internazionali, la crescita dimensionale e la spinta agli investimenti."Anche questa terza edizione 2023 della Lounge ha registrato un numero significativo di adesioni da parte di imprese provenienti da tutta Italia e appartenenti ad una grande varietà di settori produttivi - ha commentato- Questo dimostra ancora una volta il fermento e il dinamismo che caratterizza l'imprenditoria italiana, desiderosa di crescere e di mettersi in gioco nonostante le incertezze dell'attuale contesto macro-economico"."È per noi un onore dare il benvenuto alle società che si uniscono oggi alle oltre 1.400 realtà già parte di ELITE - ha affermato- La partnership strategica con Intesa Sanpaolo ha visto entrare in ELITE oltre 360 società dal 2018 grazie al supporto della banca. Il nostro Paese può contare su un tessuto imprenditoriale solido ed estremamente performante e queste realtà ne sono la prova concreta".