Wall Street cauta guarda alla Federal Reserve

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02% sul; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.299 punti. Guadagni frazionali per il(+0,33%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,27%).Il focus degli investitori resta concentrato sulle banche centrali, dopo che i recenti dati macroeconomici, in particolare l'aumento delle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, sembrano prospettare cautela sui tassi di interesse nella prossima riunione della Federal Reserve.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,65%) e(+0,49%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,01%) e(-0,53%).Tra i(+1,81%),(+1,05%),(+0,64%) e(+0,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,51%.Calo deciso per, che segna un -2,07%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,67%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,2%.Tra i(+4,02%),(+3,77%),(+3,14%) e(+2,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,99%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,64%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,56%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,51%.