Tokyo positiva, balzo di SoftBank su potenziale IPO Arm

(Teleborsa) -, sulla scia dell' ottima performance di ieri di Wall Street e in attesa del dato sull'inflazione Usa che verrà rilasciato oggi e della decisione della Fed sui tassi di domani. Restano indietro i titoli cinesi rispetto alla azioni giapponesi, dopo che la People's Bank of China (PBOC) ha tagliato il suo tasso repo inverso a sette giorni di 10 punti base all'1,90% dal 2%.La società di investimenti tecnologiciè balzata del 5% dopo che Reuters ha scritto che il produttore di chipè in trattative per essere un investitore di riferimento nell', controllata da SoftBank.I produttori di chipsono in rialzo dopo che il Wall Street Journal ha scritto che gli Stati Uniti lasceranno che i tre espandano la loro infrastruttura di produzione di chip in Cina nonostante le restrizioni più ampie sulle esportazioni di chip nel paese.mostra un ottimo guadagno, con ilche mette a segno un +1,89%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea,fa un piccolo salto in avanti dello 0,48%.si muove sulla parità.Poco sopra la parità(+0,24%); sulla stessa linea, in moderato rialzo(+0,33%). Leggermente positivo(+0,59%); sulla parità(+0,17%).Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,26%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,59%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,34%.Il rendimento dell'tratta 0,42%, mentre il rendimento delè pari 2,65%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Bilancia commerciale (atteso -1.331,9 Mld ¥; preced. -432,4 Mld ¥)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 3%; preced. -3,9%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 13,9%; preced. 18,4%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,2%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,1%; preced. 5,6%).