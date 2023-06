Mercati asiatici positivi con sostegno banche centrali

UBS

BofA

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, dopo idella regione, con la Bank of Japan (BoJ) che ha mantenuto tassi di interesse estremamente bassi e la People's Bank of China (PBoC) che ha iniziato a ridurre i costi di indebitamento.In particolare, oggi la ha mantenuto unanonostante un'inflazione più forte del previsto, segnalando che si concentrerà sul sostegno a una fragile ripresa economica. Nei giorni scorsi la PBoC ha tagliato i tassi a breve e medio termine e si prevede che martedì taglierà il suo tasso loan prime rate.Il sostegno dellaarriva in concomitanza con: giovedì è emerso che a maggio sia la produzione industriale che le vendite al dettaglio sono risultate inferiori alle previsioni. Nelle ultime ore,ha ridotto le previsioni sul PIL cinese al 5,2% dal 5,7% per il 2023, mentreha declassato le sue previsioni al 5,7% dal 6,3%.termina la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,66%; sulla stessa linea, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dell'1,07% rispetto alla chiusura della seduta precedente, e per, che mostra un +0,55%.In netto miglioramento(+1,58%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo(+0,51%). In frazionale progresso(+0,45%); sulla stessa tendenza, in rialzo(+1,08%).Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,31%. La giornata del 15 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,03%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%.Il rendimento dell'tratta 0,41%, mentre il rendimento delè pari 2,71%.Tra i datisui mercati asiatici:06:30: Produzione industriale, mensile (preced. 1,1%)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,5%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 50,8 punti).