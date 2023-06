Borse asiatiche deboli, intervento PBOC considerato limitato

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Lanella seduta odierna, sulle continue preoccupazioni per il rallentamento della crescita economica in Cina, le quali hanno ampiamente compensato un da parte della banca centrale del paese . L'allentamento non è stato infatti così ampio come atteso.Il mercato è stato anche deluso dalla mancanza di importanti annunci durante unaBlinken, durante la quale la Cina e gli Stati Uniti si sono accordati solo per cercare di stabilizzare la loro intensa rivalità ed evitare di alzare i toni del conflitto.Nessuna variazione significativa per il listino di, con ilche si attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario,fa un piccolo salto in avanti dello 0,38%. Negativa, che mostra un ribasso dello 0,50%.Pessimo il mercato di(-1,68%); pressoché invariato(-0,2%).In lieve ribasso(-0,3%); in rialzo(+0,85%).La giornata del 19 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,11%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,24%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,11%.Il rendimento dell'tratta 0,39%, mentre il rendimento delè pari 2,71%.Tra i datisui mercati asiatici:06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,3%)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,5%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 50,8 punti).