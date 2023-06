Eurolistini deboli aspettano Wall Street

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che soffrono i toni da hawkish usati dalle banche centrali. In primis la, poi lae la. Anche i dati sull'inflazione del Giappone, leggermente superiori alle previsioni, innescano preoccupazioni per un intervento della. Intanto dai derivati statunitensi giungono segnali di debolezza che lasciano presagire una partenza in calo per la borsa di Wall Street, più tardi.Sul mercato valutario, scambi in ribasso per l', che accusa una flessione dello 0,84%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.918 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 68,21 dollari per barile, in forte calo dell'1,87%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +155 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,92%.scivola, con un netto svantaggio dello 0,79%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,36%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,29%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 27.277 punti, con uno scarto percentuale dello 0,49%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,48%, scambiando a 29.338 punti.di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,77%.In luce, con un ampio progresso dell'1,59%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,50%.Composta, che cresce di un modesto +0,96%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,34%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,86%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,71%.scende dell'1,68%.di Milano,(+2,41%),(+1,88%),(+1,57%) e(+1,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,48%.Calo deciso per, che segna un -2,89%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,95%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,94%.