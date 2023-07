Mercati asiatici misti, debole Tokyo su dati macro deludenti

Tokyo

(Teleborsa) -, in vista dei. Sempre sul fronte macroeconomico, sono arrivati dati deboli dal Giappone, dove gli ordini di macchinari sono risultati in netto calo a maggio, mentre i prezzi alla produzione sono diminuiti a giugno.Lache si aspettano untra un anno si è attestato all'86,3% a giugno, rispetto all'85,7% di marzo, secondo un sondaggio trimestrale della Bank of Japan.Il listino dichiude la seduta sotto la parità, con ilche lima lo 0,81%; sulla stessa linea,ha un andamento depresso e scambia in calo dello 0,57%, mentrescende dello 0,50%.Guadagni frazionali per(+0,6%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità(+0,34%). Senza direzione(+0,06%); in moderato rialzo(+0,4%).Secondo indiscrezioni rilanciate da Reuters, il colossosta prendendo in considerazione una, in quella che potrebbe segnare un'altra quotazione statunitense per il vasto conglomerato tecnologico di Masayoshi Son insieme al progettista di chip Arm.Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,40% rispetto alla seduta precedente. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,05%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,25%.Il rendimento per l'è pari 0,48%, mentre il rendimento deltratta 2,68%.