Mercati asiatici in rally dopo inflazione USA. Dati deboli dalla Cina

(Teleborsa) -dopo che l'al 3%, il più piccolo aumento anno su anno in due anni. I risvolti positivi negli USA sovrastano anche i deboli dati macroeconomici in arrivo dalla, dove lea giugno su base annua, peggio delle attese per una contrazione del 9,5%, suggerendo che lo slancio nella ripresa post-pandemia del paese sta rallentando."La crescita delle esportazioni è ulteriormente diminuita con l'indebolimento della domanda esterna - ha affermato Zhiwei Zhang, capo economista di Pinpoint Asset Management - La grande domanda nei prossimi mesi è".mostra un buon guadagno, con ilche mette a segno un +1,49%; sulla stessa linea, in forte aumento, che avanza dell'1,59%.sale dell'1,27%.Balza in alto(+2,41%); come pure, in denaro(+0,85%). In rialzo(+0,92%); come pure, su di giri(+1,67%).Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,25%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,13%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,01%.Il rendimento dell'è pari 0,47%, mentre il rendimento delscambia 2,68%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:06:30: Produzione industriale, mensile (preced. 0,7%)04:00: PIL, trimestrale (preced. 2,2%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,2%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 12,7%)04:00: Produzione industriale, annuale (preced. 3,5%).