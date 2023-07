Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street prosegue gli scambi in moderato rialzo, sostenuta dall'ottimismo per la stagione delle trimestrali e dalla convinzione che l'economia USA, pur in difficoltà, non affronterà una vera e propria recessione. Intanto, l'indicesale dello 0,36% a 35.078 punti, proseguendo la serie positiva iniziata il 10 di questo mese, mentre l'rimane a 4.564 punti. In frazionale calo il(-0,22%); senza direzione l'(+0,19%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,06%),(+0,84%) e(+0,69%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,57%) e(-0,54%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,51%),(+2,89%),(+1,68%) e(+1,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,38%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,22%.Tentenna, che cede lo 0,78%.Tra i(+2,98%),(+2,90%),(+2,71%) e(+2,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,10%.Scende, con un ribasso del 5,00%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,38%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,91%.