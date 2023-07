Borse europee positive guardano a Wall Street

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità, con gli investitori che guardano alle riunioni della prossima settimana di Federal Reserve, Banca centrale europea e Banca del Giappone. Nel frattempo continua la stagione delle trimestrali americane.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,12. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.980,9 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,51%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +166 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,07%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,25%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,65%; tonico, che registra una plusvalenza dello 0,38%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,24%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,20%, portandosi a 30.804 punti.di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 2,12%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,43%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,16%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,15%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,28%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,14%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,86%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,80%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,67%),(+2,09%),(+2,04%) e(+1,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,12%.scende dell'1,50%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,49%.Tentenna, che cede l'1,39%.