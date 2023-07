Borse asiatiche miste, rally della Cina su sostegno autorità a crescita

Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con gli investitori che attendono ulteriori segnali per la politica monetaria globale dalla riunione della Federal Reserve di questa settimana., dopo che il Politburo del Partito Comunista ha promesso più politiche a sostegno della crescita. In particolare, ha promesso una politica "anticiclica", suggerendo un maggiore sostegno economico e un "aggiustamento" delle restrizioni nel settore immobiliare.Sostanzialmente stabile(-0,06%), che termina la sessione sui livelli della vigilia, mentre, al contrario, si muove con il vento in poppa, che arriva al 2,29%.sale del 2,07%.Su di giri(+3,33%); pressoché invariato(+0,03%). Sui livelli della vigilia(-0,11%); guadagni frazionali per(+0,42%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,06%. Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,50%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,12%.Il rendimento dell'tratta 0,46%, mentre il rendimento delè pari 2,67%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5,7%)01:50: Produzione industriale, mensile (preced. -2,2%)01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 49,8 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 50,5 punti).