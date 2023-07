Wall Street positiva alla vigilia della Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,22%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.572 punti. Buona la prestazione del(+0,85%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,36%).Gli investitori mostrano cautela con i fari puntati sulle banche centrali. Domani alle 20 italiane si concluderà il direttorio della Federal Reserve (il Fomc) con la l'annuncio sui tassi di interesse, seguito dalla conferenza stampa del presidente Jerome Powell. Giovedì alle 14.15 sarà la BCE a comunicare le sue decisioni. Intanto prende il via la stagione delle trimestrali delle Big Tech, inaugurate da Alphabet e Microsoft.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,79%),(+1,22%) e(+0,86%).Tra i(+5,21%),(+2,45%),(+1,61%) e(+1,49%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,19%.Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Al top tra i, si posizionano(+5,28%),(+4,93%),(+4,81%) e(+4,29%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -13,50%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,54%.scende del 3,39%.Calo deciso per, che segna un -2,72%.