Borse asiatiche miste, bene Australia dopo inflazione

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con gli investitori che aspettano il rialzo dei tassi di interesse ampiamente previsto da parte della Federal Reserve nel corso della giornata. Spiccano i rialzi sul, a causa di dati sull'inflazione più deboli del previsto, e il calo sui, con gli investitori che hanno preso profitto dopo il rally di ieri innescato dal nuovo stimolo all'economia da parte delle istituzioni.chiude la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04% sul, mentre, al contrario,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia (-0,64%), così come(-0,28%).In frazionale calo(-0,68%); sulla stessa linea, pesante la Borsa di(-1,65%). In denaro(+0,71%); sulla stessa tendenza, in rialzo(+0,74%).La giornata del 25 luglio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,06%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,35%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%.Il rendimento dell'è pari 0,45%, mentre il rendimento delscambia 2,69%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5,7%)01:50: Produzione industriale, mensile (preced. -2,2%)01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 49,8 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 50,5 punti).