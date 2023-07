Borse asiatiche positive dopo meeting senza sorprese della banca centrale USA

Tokyo

(Teleborsa) -, dopo ilstatunitense, che ha aumentato i tassi di interesse al massimo in 22 anni e rassicurato sulla prospettiva che gli Stati Uniti evitino una recessione quest'anno. Ora l'attenzione è concentrata sul meeting odierno della Banca centrale europea e sulla, che tuttavia dovrebbe mantenere la sua politica ultra-accomodante.Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza dello 0,68%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per, che rimane allo 0,19%. Sulla paritàIn rialzo(+1,04%); sulla stessa linea, in frazionale progresso(+0,4%). Consolida i livelli della vigilia(-0,18%); sale(+0,78%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 26 luglio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,13%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,01%.Il rendimento dell'scambia 0,44%, mentre il rendimento per ilè pari 2,67%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5,7%)01:50: Produzione industriale, mensile (preced. -2,2%)01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 49,8 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 50,5 punti).