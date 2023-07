Borse UE deboli. A Milano premiati i conti di Azimut e Banca Generali

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Azimut

Banca Generali

Iveco

Intesa Sanpaolo

ERG

STMicroelectronics

Prysmian

Banca MPS

Eurogroup Laminations

Fincantieri

Cembre

Caltagirone SpA

Alerion Clean Power

Piaggio

Reply

Saras

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa, dopo le indicazioni giunte dalle banche centrali (Fed e BCE) circa una possibile pausa nei rialzi dei tassi di interesse. Stamane laha lasciato inalterati i tassi e annunciato modifiche nella strategia di controllo della curva dei rendimenti.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,101. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,51%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 80 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +161 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,07%.è stabile, riportando un moderato +0,05%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,06%; poco mosso, che mostra un -0,2%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,24%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 31.550 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,88%) e(+2,71%) grazie ai risultati societari annunciati la vigilia. Bene inoltre,(+2,16%) e(+1,77%): quest'ultima dopo il forte primo semestre vede l'utile 2023 ben oltre 7 miliardi.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,66%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,36%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,76%.Tentenna, che cede l'1,20%.Tra i(+3,14%),(+2,31%),(+1,55%) e(+1,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,55%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,53%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,26%.scende dell'1,88%.