Mercati asiatici in ribasso, in controtendenza la Cina dopo dati PMI

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, seguendo l'andamento in rosso di Wall Street dopo il declassamento del rating sovrano degli Stati Uniti da parte di Fitch., dopo che i dati PMI hanno mostrato che il settore dei servizi del paese è cresciuto più del previsto a luglio.Prevale la cautela a, con ilche termina la seduta con un calo dell'1,68%, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 11.151 punti (+0,36%).sale dello 0,34%.Poco sopra la parità(+0,48%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,60%. Leggermente negativo(-0,23%); sulla stessa linea, in ribasso(-0,76%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,15%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,08%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,03%.Il rendimento per l'è pari 0,65%, mentre il rendimento deltratta 2,69%.Tra i datisui mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (atteso 52,5 punti; preced. 53,9 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. -1,1%)01:50: Partite correnti (preced. 1.862 Mld ¥).