Mercati asiatici misti, bene i listini cinesi su stimoli governo e PBoC

Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, anche se la maggior parte di essi mostra cautela in attesa di conoscere i dati del mercato del lavoro statunitense, che potrebbero influenzare le prossime scelte di politica monetaria della Fed. Mostrano invece una, dopo ulteriorida parte del governo.I principali comitati economici cinesi hanno infatti dichiarato, in una dichiarazione congiunta, che illocale. Inoltre, la banca centrale cinese utilizzerà in modo flessibile gli strumenti di policy per garantire una liquidità ragionevolmente ampia nel sistema bancario, ha affermato un funzionario in una conferenza stampa.Sostanzialmente stabile(+0,10%), che termina la sessione sui livelli della vigilia, mentre, al contrario, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dell'1,25% rispetto alla chiusura della seduta precedente.sale dello 0,40%.Sale(+1,29%); sui livelli della vigilia(+0,07%). Guadagni frazionali per(+0,53%); consolida i livelli della vigilia(+0,01%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato 0%. Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,27%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'tratta 0,65%, mentre il rendimento delè pari 2,67%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. -1,1%)01:50: Partite correnti (preced. 1.862 Mld ¥).