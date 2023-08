Mercati asiatici misti, male la Cina dopo dati macro

Tokyo

(Teleborsa) -, in vista di ulteriori segnali dai dati chiave sull'e di una serie di importantidella regione. Tra gli altri, il conglomerato tecnologico giapponese SoftBank Group pubblicherà la trimestrale più tardi martedì.Le, dopo che sia le importazioni che le esportazioni del paese sono diminuite al ritmo più veloce dalla pandemia di Covid-19 del 2020.Positiva(+0,38%), che termina la sessione sopra i livelli della vigilia, mentre, al contrario, si posizionano sotto la parità(-0,29%) e(-0,38%).Depresso il mercato di(-1,67%); con analoga direzione, in lieve ribasso(-0,36%). In frazionale calo(-0,22%); consolida i livelli della vigilia(+0,15%).Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,4%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,18%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,04%.Il rendimento dell'tratta 0,62%, mentre il rendimento delè pari 2,66%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,3%; preced. -1,1%)01:50: Partite correnti (atteso 1.395 Mld ¥; preced. 1.862 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,5%; preced. 0%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -4%; preced. -5,4%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%).