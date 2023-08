Mercati asiatici contrastati, Cina debole su tensioni con USA

Tokyo

(Teleborsa) -, mentre mostrando debolezza i listini cinesi, dopo che ilcome i semiconduttori e altri settori legati alla tecnologia. Si tratta soltanto dell'ultima schermaglia commerciale tra le maggiori economie del mondo, i cui rapporti si sono deteriorati negli ultimi mesi.Intanto, laha mantenutoper la terza riunione consecutiva, come ampiamente previsto. Il comitato di politica monetaria del paese ha mantenuto invariato il repo rate al 6,50%.Aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,84%, mentre, al contrario,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.è sulla parità.In ribasso(-0,72%); con analoga direzione, in lieve ribasso(-0,28%). In frazionale calo(-0,51%); poco sopra la parità(+0,21%).Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,38%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,2%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,14%.Il rendimento dell'è pari 0,59%, mentre il rendimento delscambia 2,65%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 0,7%)04:00: Produzione industriale, annuale (preced. 4,4%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,2%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,1%).