Negative le Borse europee

(Teleborsa) - Panorama europeo negativo. Sul mercato USA, prevalgono le vendite per l'L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,093. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.907,2 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 80,36 dollari per barile, con un ribasso del 2,61%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,86%, scende, con un ribasso dell'1,57%, e vendite su, che registra un ribasso dell'1,10%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 0,9%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,4%; preced. 4,4%)04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,3%; preced. 5,2%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4,5%; preced. 3,1%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 2%; preced. -2,2%)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 4%; preced. 4%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso -7,3K unità; preced. 16,2K unità).