Mercati asiatici in ribasso, dati macro Cina continuano a deludere

(Teleborsa) -, mentre. Questa mattina i dati ufficiali hanno segnalato che i prezzi delle nuove case cinesi di luglio sono diminuiti per la prima volta quest'anno, con il sostegno politico che non è riuscito a sostenere il settore immobiliare in difficoltà.Nella giornata di ieri laha abbassato il tasso sui suoi prestiti a un anno di 15 punti base al 2,5%, il taglio più netto in tre anni. La mossa è arrivata poco prima del rilascio di alcuni importanti, che hanno mostrato una debole crescita della spesa dei consumatori, investimenti in calo e aumento della disoccupazione.Sessione debole per il listino di, che termina con un calo dell'1,46% sul; sulla stessa linea,perde lo 0,72% elo 0,74%.Variazioni negative per(-1,36%); come pure, depresso il mercato di(-1,71%). Pressoché invariato(-0,18%); in netto peggioramento(-1,51%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile 0%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,14%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,08%.Il rendimento per l'è pari 0,63%, mentre il rendimento deltratta 2,58%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Bilancia commerciale (atteso 24,6 Mld ¥; preced. 43 Mld ¥)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 3,6%; preced. -7,6%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 1,2%)01:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 3,3%).