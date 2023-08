Mercati asiatici in calo tra dati macro deboli e timori per immobiliare cinese

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -nella giornata odierna, dopo la diffusione di verbali "hawkish" da parte della Federal Reserve statunitense (che aprono a un maggiore inasprimento della politica monetaria), dati macroeconomici deboli in Giappone e le continue incertezze provenienti dal settore immobiliare cinese.L'agenzia di ratingha segnalato un. L'agenzia ha dichiarato a Bloomberg che qualsiasi estensione del debito pubblico potrebbe innescare una riconsiderazione del rating A+ della Cina, anche se non si aspetta che si verifichi uno scenario del genere.Inoltre, ihanno avuto un peso sul sentiment, soprattutto perché Country Garden - il più grande sviluppatore cinese - ha messo in guardia che ci sono "grandi incertezze" sui pagamenti dei suoi bond.Sessione debole per il listino di, che chiude con un calo dello 0,44% sul(dopo che i dati hanno mostrato che il paese ha registrato un inatteso deficit commerciale a luglio), mentre, al contrario, si muove intorno alla parità, che continua la giornata allo 0,19%. Poco mossaIn rosso(-1%); con analoga direzione, in lieve ribasso(-0,54%). In frazionale calo(-0,45%); sulla stessa tendenza, in discesa(-0,7%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,01%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,18%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 0,65%, mentre il rendimento deltratta 2,57%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Bilancia commerciale (atteso 24,6 Mld ¥; preced. 43,1 Mld ¥)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 3,6%; preced. -7,6%)06:30: Indice servizi, mensile (atteso -0,2%; preced. 1,2%)01:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,5%; preced. 3,3%).