Piazza Affari in rialzo con banche e automotive. In ordine sparso l'Europa

(Teleborsa) -, perdendo terreno nel pomeriggio, dopo una prima parte di seduta che aveva invertito la rotta rispetto alle vendite delle scorse tre settimane. Ilha messo invece a segno un buon rialzo, seppure con volumi contenuti visto il clima vacanziero,La giornata è stata povera di dati macro e appuntamenti societari, e gli investitori guardano agli interventi dei banchieri centrali riuniti a Jackson Hole. Una notizia positiva è arrivata dalla, con iche a luglio sono scesi più delle attese sia a livello congiunturale sia su base annua.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,089. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.889,2 dollari l'oncia. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,78%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +171 punti base, con ilche si posiziona al 4,39%.poco mosso, che mostra un +0,19%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,06%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,47%.Segno più per il, con ilin aumento dello 0,80%, spezzando la serie negativa iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,71% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 29.962 punti. In lieve ribasso il(-0,28%); sui livelli della vigilia il(-0,03%).di Milano, troviamo(+4,98%),(+2,87%),(+2,25%) e(+1,77%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -1,80%. Tentenna, che cede l'1,18%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,64%.Tra i(+2,76%),(+2,14%),(+1,78%) e(+1,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -5,61%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,91%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,47%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,46%.