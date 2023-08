Positivo il Nikkei 225 con rally Advantest, misto il resto dell'Asia

Nvidia

(Teleborsa) -dopo l'ottima seduta dei titoli tecnologici a Wall Street in vista dell'importante trimestrale di(che ha chiuso in netto rialzo). Di riflesso, ha registrato un rally sulla piazza di Tokyo anche, produttore di apparecchiature di test per semiconduttori che è fornitore di Nvidia. Positivo anche il conglomerato tecnologico, che ha anche un'esposizione nella produzione di chip attraverso la sua unità(che ha ufficialmente depositato i documenti per l'IPO a Wall Street).Aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,92%, mentre, al contrario, si muove in retromarcia, che scivola dell'1,14%.sale dello 0,29%.Poco sotto la parità(-0,21%); senza direzione(+0,11%). Pressoché invariato(+0,08%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia(+0,04%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,22%. La giornata del 21 agosto si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,14%.Il rendimento per l'è pari 0,67%, mentre il rendimento deltratta 2,54%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 49,6 punti).