Mercati asiatici in ribasso, banche d'affari tagliano target per indici

(Teleborsa) -nella giornata odierna, con idi tendenza (dopo il rally innescato dalle aspettative sui risultati di Nvidia, che si sono dimostrati positivi), mentre gli investitori sono diventati ampiamente avversi al rischio in vista di ulteriori segnali sulla politica monetaria provenienti dal simposio di Jackson Hole.Intanto,ha tagliato i suoi obiettivi per l'indice, avvertendo che lo stress del mercato immobiliare cinese si potrebbe estendere nella regione.ha abbassato le sue previsioni per leper la seconda volta in tre mesi.Negativa, con ilche termina la seduta con un calo del 2,05%, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per, in calo dell'1,36%, e per, che lima lo 0,55%.In ribasso(-0,83%); sulla stessa linea, in rosso(-0,84%). In lieve ribasso(-0,51%); con analoga direzione, in discesa(-1,07%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,04%. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,18%. Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,23%.Il rendimento per l'è pari 0,66%, mentre il rendimento deltratta 2,56%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,5%)01:50: Produzione industriale, mensile (preced. 2,4%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5,9%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 49,6 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 49,2 punti).