Wall Street positiva dopo Jackson Hole e in attesa di nuovi dati macro

(Teleborsa) -, cone degli altri banchieri centrali statunitensi sul potenziale percorso futuro per la politica monetaria. Oggi la giornata è priva di dati macroeconomici significativi, ma la Fed avrà la possibilità di valutare il percorso dell'inflazione quando giovedì verrà pubblicato il suo indicatore preferito (l'indice della spesa per consumi personali), mentre venerdì uscirà il rapporto sui libri paga non agricoli per il mese di agosto.Venerdì in occasione del simposio annuale di politica economica di Jackson Hole, il presidente della Fedha dichiarato che l'inflazione "rimane troppo alta" e la banca centrale statunitense, se necessario, potrebbe aumentare ulteriormente i tassi di interesse per raffreddare la crescita dei prezzi al consumo e riportarla al target del 2%.Sempre venerdì,(Fed di Cleveland) ha indicato che probabilmente ci sarà ancora lavoro da fare ma, come suggerito anche da(Fed di Chicago), l'attenzione potrebbe concentrarsi sul tempo per il quale sarà necessario mantenere la politica a un livello restrittivo piuttosto che su quanto dovranno ancora crescere i tassi."A Jackson Hole, i toni dei banchieri centrali globali sono stati equilibrati - ha commentato il team strategie di credito globale di Algebris Investments - Nel complesso,, come era accaduto nel 2022 e come alcuni osservatori temevano".Nel pre-market sono stati annunciati diversiacquisiràin un'operazione da 5,7 miliardi di dollari;acquisiràin un'operazione da 2 miliardi di dollari; venderà l'unità britannica Circle Health per 1,2 miliardi di dollari.Per quanto riguarda i titoli interessati dalle, UBS ha iniziato la copertura sucon un buy, Piper Sandler ha migliorato a overweight da neutral il giudizio su, Morgan Stanley ha tagliato a equal weight da overweight il rating suIl titoloè mosso da indiscrezioni secondo cui il conglomerato industriale avrebbedi dollari per risolvere centinaia di migliaia di cause legali secondo cui i suoi tappi per le orecchie venduti all'esercito americano erano difettosi.Guardando ai, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,77%, a 34.610 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.434 punti. Sale il(+0,72%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,6%).