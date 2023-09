Tokyo positiva, funzionario BoJ ribadisce necessità di politica accomodante

Tokyo

(Teleborsa) -, tra cui spicca la performance positiva di Tokyo, dopo che un membro del board della banca centrale ha ribadito la necessità di una politica monetaria accomodante. Il funzionario della Bank of Japanha affermato di aver visto alcuni segnali di progresso verso l'aumento dell'inflazione e la crescita dei salari, ma ha ribadito che la banca deve "".Salta all'occhio anche il rialzo delle azioni di società immobiliari cinesi quotate a Hong Kong, conin testa (rialzo maggiore del 60%), dopo che è riuscita a pagare 22,5 milioni di dollari in pagamenti di cedole obbligazionarie martedì, evitando il default.Buon aumento per la Borsa di, con ilche sale dello 0,62%, proseguendo la serie positiva iniziata il 28 del mese scorso, mentre, al contrario, si muove al ribasso, che perde lo 0,33%.è sulla parità.Consolida i livelli della vigilia(-0,04%); in rosso(-0,77%). Sulla parità(-0,04%); in frazionale calo(-0,7%).Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,31%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,1%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,09%.Il rendimento per l'è pari 0,65%, mentre il rendimento deltratta 2,66%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: PIL, trimestrale (atteso 1,5%; preced. 0,9%)01:50: Partite correnti (atteso 2.296 Mld ¥; preced. 1.509 Mld ¥).