Asia negativa con dati commercio cinese. Tokyo chiude debole

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che hanno evidenziato una frenata dell'export ed un calo del surplus commerciale, e quello del, che ha registrato un calo più forte del previsto. Indicazioni che vanno ad aggiungersi a quelle negative arrivate dalsull'economia USA.Si muove in frazionale ribasso, con ilche lascia sul parterre lo 0,75%, mentre il Topix cede lo 0,39%. Sulla stessa tendenza la piazza di(-0,59%)., che scontano i dati sul commercio estero:perde lo 0,88%, mentrescivola dell'1,52%. In rosso anche(-0,71%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta, viaggia in rosso(-1,09%), seguita da(-0,39%) e(-0,15%). Tengono le piazze di(+0,09%) e(+0,21%).Sui livelli della vigilia(-0,04%); variazioni negative per(-1,16%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,04%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,05%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,08%.Il rendimento dell'scambia 0,66%, mentre il rendimento per ilè pari 2,67%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: PIL, trimestrale (atteso 1,5%; preced. 0,9%)01:50: Partite correnti (atteso 2.296 Mld ¥; preced. 1.509 Mld ¥).