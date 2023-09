La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

ARM Holding

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

materiali

energia

Goldman Sachs

Caterpillar

Dow

JP Morgan

Visa

Sirius XM Radio

Moderna

Align Technology

Booking Holdings

Netflix

DexCom

Old Dominion Freight Line

MercadoLibre

(Teleborsa) -, che prosegue le contrattazioni in buon rialzo, mettendo da un lato i preoccupanti dati sui prezzi alla produzione, che confermano un'accelerazione dell'inflazione, e concentrandosi invece sulla ripresa delle vendite al dettaglio e sull'IPO stellare di(+17,6%).A New York, l'indicemostra un guadagno dello 0,93%; sulla stessa linea l', che continua la giornata in aumento dello 0,79%. Positivo il(+0,85%); in denaro l'(+0,78%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,30%),(+1,29%) e(+1,27%).Al top tra i(+2,78%),(+2,32%),(+2,22%) e(+2,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,70%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,70%),(+4,28%),(+3,46%) e(+3,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -2,21%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,85%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,76%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,96%.