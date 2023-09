"Too big to fail": 15 anni fa il crack della banca Lehman Brothers

(Teleborsa) - E' il, sono circa le 5 del mattino quandoquarta maggiore banca d'investimento degli Stati Uniti, chiede l'ammissione adel codice, dichiarando il default., fondata nel lontano 1850,, ossia prestiti concessi nell'ambito del mercato immobiliare a persone che non avrebbero potuto accedervi in condizioni normali perché avevano minori garanzie di solvibilità.Un fallimento cheuno spaventoso effetto domino provocando crolli in borsa in gran parte del mondo, Europa compresa.- Ilfacendo registrare il crollo più alto dal 1, primo giorno di scambi dopo l'attentato alleIn una sola seduta i listini del Vecchio Continente bruciano oltre 120 miliardi di euro di capitalizzazione. L'effetto Lehman colpisce anche i mercati valutari, con l'euro che schizza oltre quota 1,44 dollari e poi frena, tornando intorno a 1,42 sul finale, mentre il petrolio crolla sotto i 100 dollari, col Light crude sotto 96 e il Brent sotto i 93.ancora non superata. Secondo la gran parte degli analisti, infatti, stiamo parlando del piùti,che ha cambiato i connotati dell'economia mondiale, del quale, a distanza di anni, si sente ancora il peso a causa del cosiddettohe ha (s)travolto gli Stati Uniti, innescando una spaventosa recessione economica mondiale.. Uno dei momenti di maggior impatto a livello emotivo è certamentela lungaed operatori finanziari con gli- Per ripagare i creditori tutti i beni della banca furono messi all'asta, inclusa l'insegna Too big to fail, "Troppo grandi per fallire". A riportare, di recente, alla ribalta l'incubo ci sono stati negli ultimi mesi il 'salvataggio' di Credit Suisse e il fallimento di Silicon Valley Bank, che hanno riacceso i timori di un nuovo shock al sistema dalle conseguenze imprevedibili. Timori che però si sono rivelati infondati: i problemi di c non hanno contagiato