Asia in rosso. Chiusa per festività la Borsa di Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta negativa per i mercati in assenza di Tokyo che oggi resta chiusa per festività. A rendere prudenti gli investitori che confermano un atteggiamento avverso a rischio è l'attesa per la riunione della Federal reserve e di altre banche centrali.. Giornataornata senza particolari scossoni per l'(+0,18%).Negativo(-1,1%); sulla stessa linea, in ribasso(-0,91%).Consolida i livelli della vigilia(-0,16%); poco sotto la parità(-0,69%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,09%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,21%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'è pari 0,71%, mentre il rendimento delscambia 2,68%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Bilancia commerciale (atteso -659,1 Mld ¥; preced. -78,7 Mld ¥)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,3%)02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 49,7 punti).