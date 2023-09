Borse caute. Piazza Affari corre sola

S&P-500

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. A Wall Street, l'prosegue le contrattazioni in timido calo in attesa domani della decisione della Fed. Poi toccherà alla Banca D'Inghilterra giovedì ed a quella del Giappone venerdì.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,068. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.933 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dell'1,03%.Invariato lo, che si posiziona a +178 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,51%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,40%, piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,60%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,56%, portandosi a 30.672 punti.di Milano, troviamo(+6,41%),(+3,19%),(+2,47%) e(+2,18%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,99%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,32%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,91%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,60%),(+2,57%),(+2,55%) e(+2,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,86%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,41%.Ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,23%.