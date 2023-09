Wall Street debole. Al via riunione del FOMC

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo secondari

beni industriali

IBM

Walt Disney

Dow

United Health

Intel

Enphase Energy

Moderna

Kraft Heinz

Sirius XM Radio

MercadoLibre

Align Technology

Amazon

Starbucks

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con gli investitori che focalizzano la loro attenzione sulle decisioni delle banche centrali sui tassi d'interesse mentre aumentano i rischi per una recessione globale. Domani è attesa la decisione della Fed, poi toccherà alla Banca D'Inghilterra giovedì ed a quella del Giappone venerdì.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,65%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,52%, scambiando a 4.430 punti. Leggermente negativo il(-0,5%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'(-0,51%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,15%),(-1,01%) e(-0,98%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(0%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,40%.Senza slancio, che negozia con un 0%.è stabile, riportando un moderato 0%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,59%.Tra i(+4,64%),(+2,94%),(+1,44%) e(+1,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,57%.scende del 2,39%.Calo deciso per, che segna un -2,28%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,21%.