Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee, confermando la tenuta degli Eurolistini nella prima parte della seduta. L'attenzione degli investitori resta focalizzata sulle decisioni delle banche centrali sui tassi d'interesse. Oggi è atteso il verdetto della Fed, poi toccherà alla Banca D'Inghilterra domani e al Giappone venerdì.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,07. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.932,4 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 89,96 dollari per barile, in forte calo dello 0,57%.Sulla parità lo, che rimane a quota +176 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,48%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,60%, buona performance per, che cresce dello 0,77%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,42%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,07%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 30.983 punti.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 5,15%.Pensosa, con un calo frazionale del 4,93%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,92%, dopo aver annunciato la volontà di anticipare una tranche del piano di buyback da 2,5 miliardi.Focus sunel giorno del CdA per l'approvazione della lista dei candidati al Board definita dal Comitato nomine.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,38%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,39%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,08%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale -0,89%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,56%.Tra i(+3,92%),(+3,33%),(+2,27%) e(+2,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,05%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,60%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,16%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,00%.