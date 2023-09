Eurolistini positivi nel giorno della Fed

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Amplifon

Unicredit

Mediobanca

Intesa Sanpaolo

Saipem

Tenaris

Leonardo

Iveco

Tinexta

Sesa

Alerion Clean Power

Banca Popolare di Sondrio

Ferragamo

OVS

Maire Tecnimont

Saras

(Teleborsa) - Si muovono in frazionale rialzo le principali Borse Europee con gli investitori che focalizzano la loro attenzione sulle decisioni delle banche centrali sui tassi d'interesse. Oggi è attesa la decisione della Fed, poi toccherà alla Banca D'Inghilterra domani e al Giappone venerdì.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,07. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 89,07 dollari per barile, con un ribasso dell'1,56%.Si riduce di poco lo, che si porta a +175 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,49%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,59%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,64%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,31%. Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,70%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 30.876 punti.di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 4,04%.Decolla, con un importante progresso del 3,81%, che ha annunciato la volontà di anticipare una tranche del piano di buyback da 2,5 miliardi.Focus sunel giorno del CdA per l'approvazione della lista dei candidati al Board definita dal Comitato nomine.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,80%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,27%.Calo deciso per, che segna un -2,24%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,85%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,43%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,27%),(+2,08%),(+2,03%) e(+1,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,83%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,70%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,11%.Composta, che cresce di un modesto -1,11%.