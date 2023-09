Tokyo debole insieme al resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Seduta debole acosì come per le altre principali piazze asiatiche con gli investitori che focalizzano la loro attenzione sulle decisioni delle banche centrali sui tassi d'interesse. Oggi è attesa la decisione della Fed, poi toccherà alla Banca D'Inghilterra domani, giovedì 21 settembre, e venerdì 22 a quella del Giappone.L'indice giapponesescende con uno scarto percentuale dello 0,42%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la paritàIn frazionale calo(-0,7%); sulla stessa linea, poco sotto la parità(-0,28%).Negativo(-0,86%); con analoga direzione, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,57%.La giornata del 19 settembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,04%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,04%.Il rendimento dell'tratta 0,73%, mentre il rendimento delè pari 2,68%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: Bilancia commerciale (atteso -659,1 Mld ¥; preced. -78,7 Mld ¥)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,3%)02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 49,7 punti).