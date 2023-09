Perdite a Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Chiude in ribasso, insieme al resto delle altre principali piazze asiatiche, in scia al calo segnato dal mercato americano, dopo che la Fed ha lasciato invariati i tassi di interesse, come peraltro atteso dagli analisti. Dal comunicato della banca centrale non è stato escluso tuttavia un altro rialzo entro la fine del 2023.Ora gli occhi degli investitori si rivolgono alla due giorni giorni di politica monetaria della Bank of Japan che inizia oggi per terminare domani con la decisione sui tassi di interesse.L'iindice giapponeselascia sul parterre l'1,30%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno, che ritraccia dello 0,77%.In discesa(-1,24%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento(-1,56%).Negativo(-0,8%); sulla stessa linea, variazioni negative per(-1,31%).La giornata del 20 settembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,18%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,07%. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,23%.Il rendimento dell'tratta 0,75%, mentre il rendimento delè pari 2,67%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3,3%)02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,9 punti; preced. 49,7 punti).