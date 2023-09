Debole Tokyo. Chiusi per festività i mercati cinesi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiude in ribasso la borsa di, nonostante un avvio in positivo seguendo il rialzo degli indici azionari americani e la ripresa del settore della tecnologia.L'indice giapponeselascia sul parterre lo 0,34%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata martedì scorso, Chiuse le piazze diEffervescente(+2,74%).In frazionale progresso(+0,24%); come pure, guadagni frazionali per(+0,44%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,13%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,12%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,11%.Il rendimento per l'è pari 0,77%, mentre il rendimento deltratta 2,72%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,7%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 6,6%; preced. 7%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,8%; preced. -1,8%)01:50: Indice Tankan, trimestrale (preced. 5 punti)02:30: PMI manifatturiero (preced. 49,6 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 51 punti)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 51,8 punti).