FOPE, utile semestrale sale a 5,6 milioni di euro

FOPE

(Teleborsa) -, società orafa vicentina attiva nel settore della gioielleria di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2023 conpari a 34,7 milioni di euro (+25% rispetto allo stesso periodo del 2022),pari a 9,1 milioni di euro (+37%, conal 26,2% vs 24,0%) epari a 5,6 milioni di euro (+19%)."Il risultato testimonia ildel gruppo sui mercati di riferimento - ha commentato l'- Come ormai consolidato nell'esperienza della nostra societa`, i mercati esteri, con in testa l'America, hanno sostanzialmente generato tale risultato, in questo periodo anche con il contributo del mercato italiano che ha mantenuto il passo. Nel mese di giugno abbiamo inaugurato una nostra boutique monomarca a Tokyo Ginza a conferma degli interessanti risultati registrati in Giappone, mercato ancora molto giovane per noi"."Ilha inciso positivamente sul volume complessivo delle vendite, consentendo di evadere nei tempi programmati il portafoglio ordini registrato a inizio anno - ha aggiunto - Procede la proficua collaborazione con i nostri concessionari e confermiamo l'aspettativa di una positiva chiusura dell'esercizio in corso".Laè pari a 5 milioni di euro, rispetto ad una PFN cash positive per 1,5 milioni al 31 dicembre 2022 e a debito per 0,2 milioni al 30 giugno 2022. Sulla variazione della PFN ha inciso principalmente la riduzione delle disponibilità liquide per effetto dell'incremento delle giacenze di magazzino, nonché dell'incremento dell'esposizione verso il credito clienti. Nel corso del semestre sono stati accesi nuovi finanziamenti per 3 milioni e rimborsati finanziamenti in essere per 2,32 milioni.